Собянин рассказал об обстановке на пожарах в Рязанской и Владимирской областях

Московские спасатели продолжают работу на тушении пожаров во Владимирской и Рязанской областях. Сейчас ситуация в регионах немного улучшилась, на место перебросили несколько бульдозеров. Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На пожарах во Владимирской и Рязанской областях продолжают работать столичные подразделения спасателей. Работы еще много, но ситуация стала несколько лучше», — написал он.

По словам мэра, для организации противопожарных разрывов и прокладки дорог к очагам возгорания перебросили несколько больших бульдозеров.

Глава МЧС Александр Куренков перевел работу спасателей на круглосуточный режим на пожарах в Рязанской области. На место прибыли спасатели из Луховиц и Шатуры. Если ситуацию не удастся стабилизировать, то в область отправят дополнительные силы и технику.

Накануне жители Москвы почувствовали запах гари в воздухе и увидели смог от лесных пожаров в Рязанской области. Ранее пресс-служба Мосэкомониторинга сообщила, что концентрация загрязняющих веществ уменьшилась в 4,6 раза.