Происшествия 24 июля 2023, 10:52 Собянин пообещал помочь москвичам устранить последствия после ударов БПЛА Собянин пообещал помочь жителям Комсомольского проспекта устранить последствия ударов БПЛА Фото: freepik.com

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В результате утренней атаки БПЛА повреждены окна в жилых домах на Комсомольском проспекте. Власти окажут помощь жителям в устранении последствий падения беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — уточнил он.

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В понедельник, 24 июля, примерно в четыре часа утра зафиксировали удары дронов по двум нежилым домам. В результате случившегося пострадавших нет.

Очевидцы запечатлели на видео поврежденные окна жилого дома в Хамовниках от падения БПЛА. Обломки обнаружили на Комсомольском проспекте, еще один беспилотник врезался в здание бизнес-центра, расположенного на улице Лихачева.

В Минобороны России заявили, что военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы пресекли атаку двух украинских БПЛА в Москве. В министерстве добавили, что ответственность за теракт лежит на киевском режиме.

Ранее спасатели обследовали пострадавший от БПЛА бизнес-центр на улице Лихачева.