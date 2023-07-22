Происшествия 22 июля 2023, 16:57 Собянин подтвердил гибель одного человека в ТЦ «Времена года» Мэр Москвы Собянин принес соболезнования семье погибшего из-за аварии в ТЦ «Времена года» РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что причиной аварии в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте стал прорыв трубы. В своем Telegram-канале мэр выразил соболезнования семье погибшего.

По словам Собянина, сейчас на месте происшествия работают все городские службы, включая МЧС, пострадавшим от ожогов оказывают медицинскую помощь.

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«К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», — подчеркнул глава города.

Источник ТАСС в городских службах отметил, что при аварии пострадали пять человек. Прорвало, вероятно, тепловое оборудование и сети, принадлежащие торговому центру.

Ранее источник «360» в городских службах сообщил, что в ТЦ «Времена года» погибла женщина. Ее возраст и предварительная причина смерти уточняются.