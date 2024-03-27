Происшествия 27 марта 2024, 09:23 Собянин оценил сроки полной ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall Мэр Москвы Собянин: полная ликвидация последствий теракта займет время РИА «Новости»

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Вся Москва пришла на помощь пострадавшим при теракте в концертном зале Crocus City Hall. Ликвидация последствий нападения займет еще некоторое время, заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», — сказал он.

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Градоначальник поблагодарил за работу 700 врачей и медсестер, свыше 100 сотрудников скорой помощи и Центра медицины катастроф, почти 400 пожарных и спасателей. Сергей Собянин объявил, что на помощь пострадавшим пришла вся Москва. Рядовые жители пожертвовали более 20 миллионов рублей, предприниматели — свыше 215 миллионов. Более 7700 человек выступили в качестве доноров крови.

Из больниц Москвы по состоянию на утро 27 марта выписали 34 пострадавших, еще 60 остались на стационарном лечении. Сергей Собянин сообщил, что ни один пациент, поступивший в тяжелом состоянии, не умер.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. «Известия» сообщили, что разбор завалов завершился.