Собчак вывели на чистую воду в ситуации с сочинским ДТП

Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев заявил, что помогал «блокировать» распространение информации об известной автомобильной аварии с участием телеведущей Ксении Собчак в прошлом году в Сочи. Муж погибшей в ДТП Антон Тарасов рассказал «360», что сторона ТВ-звезды действительно всячески пыталась исказить ситуацию.

«Лично для меня совершенно неудивительно, что помощники Ксении Собчак зачищали новости об аварии. Более того: я уверен, что они намеренно распространяли заказные статьи со слухами обо мне лично и моей семье», — сказал он.

По его словам, это делали для переключения внимания. Другой причиной таких действий могло стать желание надавить на потерпевших.

Собчак заявляла, что Тарасов отлучен от ребенка, но это оказалось ложью.

«Я обратился к ним с просьбой опровергнуть это лживое заявление. Предоставил пакет документов, все характеристики образовательных учреждений, а также обращение мамы моей погибшей жены и другие документы. Все это подтверждало мою неразлучность с ребенком», — сказал Тарасов.

Он отметил, что и по сей день занимается воспитанием ребенка. Его призыв к правде не возымел эффекта. На дальнейшие фейки со стороны Собчак у Тарасова уже не было возможности реагировать должным образом, поскольку ложных заявлений было крайне много. Неправду выдавали даже незнакомые семье Тарасовых люди. Они выдавали себя за друзей потерпевших. Эти провокации самым негативным образом сказывались на семье Тарасовых и продвижении дела.

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«Уже прошло девять месяцев с момента аварии, а только сейчас моим адвокатам удалось добиться признания моей дочери потерпевшей», — отметил муж погибшей.

Он отметил, что не требовал у Собчак двух миллионов долларов, о которых она заявляла. Тарасов подтвердил, что сообщал второй стороне о необходимости хороших условий для воспитания дочери, но не борее.

Ксения, тогда уточнила у меня, мне, нужна ли мне или моему ребёнку помощь психолога или что-то иное. На тот момент я даже не знал, в каком статусе они со мной общаются: то ли они потерпевшие, то ли они могут быть действительно так причастные какому уголовному делу», — уточнил Тарасов.

Он сказал, что рад огласке некорректного поведения Собчак.

«Само собой, я признателен Минаеву за его пост. Это не тот случай, когда подобную информацию можно замалчивать. Погибла прекрасная девушка, любимая мама и дочь, ну и, естественно, в этой ситуации призываю общественность не дать возможность манипулировать СМИ», — подытожил он.