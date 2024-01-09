Происшествия 09 января 2024, 12:09 Собаку вытащили из-под бетонной плиты в Москве Спасатели вытащили собаку из-под бетонной плиты на станции Митьково в Москве Unsplash

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Сотрудники столичного СпасРезерва 8 января вытащили из-под бетонной плиты на станции Митьково застрявшую собаку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба организации.

По словам спасателей, живущий на территории строящейся станции пес по кличке Батон спрятался в яму заброшенного коллектора, испугавшись новогодних салютов. О происшествии сообщили охранники, которые услышали жалобный вой животного во время обхода территории. Выманить собаку им не удалось.

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Прибывшим спасателям пришлось в течение трех часов рыть мерзлую землю при температуре -26 градусов.

«Лежа на ледяной поверхности мерзлой земли, сменяя друг друга, с большой осторожностью, с риском дополнительно травмировать пса, в ограниченном пространстве, натыкаясь на куски бетона и стержни арматуры, спасатели рыли подкоп и расширяли пространство вокруг собаки», — рассказали в пресс-службе.

В конце концов им удалось вытащить пса из западни. Его напоили и вернули охранникам.

Перед Новым годом в Москве спасли хорька. Его сняли с дерева с высоты пятого этажа на юго-востоке столицы.