Происшествия 07 апреля 2023, 14:19 Собаку убило током на прогулке в Уфе

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В Уфе произошел несчастный случай, в результате которого собака умерла на прогулке от удара током. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на владельца животного Алексея.

Он написал в соцсетях, что все произошло в лесном массиве на улице Лесунова. Мужчина отпустил пса побегать.

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«Пошли гулять в лес, там его отпустил. Он или пробежал рядом, или понюхал [провод] — я так до конца и не понял. Место там проходное: люди и зимой там на лыжах ездят, и сейчас гуляют с собаками», — сообщил Алексей.

Он намерен провести экспертизу и установить причину смерти питомца. Кроме того, Алексей написал заявление в полицию.

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