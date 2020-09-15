Собаку губернатора Приморья нашли мертвой

Любимица губернатора Приморского края Олега Кожемяко — собака породы акита-ину по кличке Юкатан — найдена мертвой. Ее задавил поезд. Об этом глава региона лично рассказал на своей странице в Instagram.

«К сожалению, она погибла под колесами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе», — написал Кожемяко.

Юкатан пропала 12 сентября в пригороде Владивостока, в районе Сад города. В этот момент ее хозяин был в командировке — он ездил по краю. Как только Кожемяко узнал о пропаже своей любимицы, он с помощью соцсетей попросил помочь с поисками.

До момента пропажи акита-ину политик рассказывал о планах раздать ее щенков. Их он показал в Instagram в июле 2020 года.

«Месяц назад в нашей семье случилось вот такое пушистое чудо — на свет появились шесть щенков акита-ину. В этот раз четыре беленьких щенка, двое с черно-тигровым окрасом», — говорил глава региона.

По его словам, щенки получились активными и очень любознательными. Кожемяко должен был сделать все необходимые прививки перед тем, как передать малышей новым хозяевам.

В начале 2019 года губернатор уже отдал потомство своих собак породы мареммо-абруццкая овчарка двум приморским семьям. Об этом написал портал PrimaMedia.ru.