12 декабря 2023, 18:59
Собаки загрызли мужчину в Астраханской области
Бродячие собаки напали на 35-летнего жителя Астраханской области. В результате мужчина скончался, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СК РФ по региону.
Труп мужчины обнаружили около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородном Наримановского района.
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Отмечается, что специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит точные причины смерти. Прокуратура Астраханской области взяла на контроль проведение проверки.
Собаки
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