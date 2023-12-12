Происшествия 12 декабря 2023, 18:59 Собаки загрызли мужчину в Астраханской области

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Бродячие собаки напали на 35-летнего жителя Астраханской области. В результате мужчина скончался, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

Труп мужчины обнаружили около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородном Наримановского района.

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Отмечается, что специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит точные причины смерти. Прокуратура Астраханской области взяла на контроль проведение проверки.