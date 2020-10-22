В Одинцовском округе догхантеры перешли все границы. Две девушки начали раскидывать яд прямо на территории частных домов. Уже известно, что от этого в мучениях погибли две собаки. Хозяин пострадавших питомцев Виталий Бородин рассказал «360» все, что известно о злоумышленницах, и чем все это грозит для местных жителей.

«Совсем недавно у нас погибли две собаки, сторожевые, большие. Управляющая компания нам предоставила записи, что буквально за три недели был аналогичный случай на районе <…> Пришли убивать домашних животных», — рассказал мужчина.

Предварительно, это могли быть мама с дочкой или две подруги. Они целенаправленно раскидывали отраву рядом с жилыми домами, считает Бородин.

«Домашнее животное употребляет это вещество, в течение часа превращается в овощ, после отказывают все органы и идет резкое кровоизлияние: из ушей, рта, носа <…> Собака умирает в муках. Картина не для слабонервных», — вспоминает мужчина.

Первый пес умер сразу. А второй — через несколько дней после отравления. Он скончался на руках у хозяина.

По словам собеседника «360», этот случай далеко не единичный. Полиция на сообщения отреагировала быстро, уже создана следственно-оперативная группа и выделены лучшие оперативники. В ближайшие дни будет возбуждено уголовное дело.

Ситуация зашла далеко. Яд может поднять ребенок Виталий Бородин.

Пока даже нет предположений, откуда эти люди. Сам мужчина ранее их никогда не видел.

«Видео есть, полиция есть. Я уверен, что есть все, чтобы этих людей установить, найти и привлечь к ответственности по всей строгости закона. Сегодня они отравили собаку, а завтра — ребенка. В душе у этих людей ничего человеческого нет. Ситуация перешла все грани», — негодует Бородин.