Собаки удушили девочку во время игры в Московской области

В Подмосковье во время игры собаки удушили шарфом 11-летнюю девочку. Следственный комитет начал проверку.

По предварительным данным, утром 21 марта девочка вышла погулять с двумя собаками во двор дома. Родители в этот момент остались у себя в квартире. Об этом сообщила РИА «Новости» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

«В следственном отделе по городу Истра ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту гибели 11-летней девочки», — сказала она.

Как сообщил РЕН ТВ, школьница вышла погулять с двумя собаками породы кане-корсо. Собаки во время игры потянули девочку за шарф. Ребенок в итоге погиб от асфиксии.

Тело девочки обнаружили соседи около 11 часов утра.

По сведениям «Московского комсомольца», родители девочки — столичные бизнесмены. Они занимают руководящие посты в фирме по отделке фасадов. Собакам около одного года.

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