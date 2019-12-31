31 декабря 2019, 12:41
Собаки раскопали обезглавленный труп пропавшего жителя Коми
В Республике Коми был обнаружен труп жителя Удорского района, который пропал без вести в октябре 2019 года, сообщило ИА Nation News.
В ночь исчезновения житель деревни Шиляево вместе со знакомым плавал на лодке. Когда у нее закончился бензин, мужчина сошел на берег и отправился домой пешком. Больше его никто не видел.
14 декабря на берегу реки Ертом было обнаружено обезглавленное тело. Труп откопали в снегу собаки. Местные жители опознали пропавшего осенью сельчанина. До дома мужчина не дошел всего 200 метров.
Причину смерти установить не удалось вследствие разложения тела. По мнению полиции, голову у трупа отгрызли дикие животные. Никаких признаков криминала следствие не установило, уголовное дело решено не возбуждать.