22 января 2021, 14:01
Собаки покусали жителя ЯНАО с ограниченными возможностями здоровья
Собаки покусали молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, живущего в Ноябрьске, сообщил ОГТРК «Ямал-Регион».
Уточняется, что 18-летний парень направлялся домой из магазина. В этот момент псы накинулись на него со спины. Животные кусали местного жителя за руки и ноги. На помощь пострадавшему пришел сосед, которому удалось отогнать собак.
Во время нападения с питомцами гуляла хозяйка. Она не предприняла мер, чтобы увести животных. В настоящий момент парню приходится ходить к врачу на перевязки и уколы от бешенства.
После произошедшего семья молодого человека написала заявление в полицию. Дело находится на контроле городской прокуратуры.