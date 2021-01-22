Собаки покусали жителя ЯНАО с ограниченными возможностями здоровья

Уточняется, что 18-летний парень направлялся домой из магазина. В этот момент псы накинулись на него со спины. Животные кусали местного жителя за руки и ноги. На помощь пострадавшему пришел сосед, которому удалось отогнать собак.

Во время нападения с питомцами гуляла хозяйка. Она не предприняла мер, чтобы увести животных. В настоящий момент парню приходится ходить к врачу на перевязки и уколы от бешенства.

После произошедшего семья молодого человека написала заявление в полицию. Дело находится на контроле городской прокуратуры.