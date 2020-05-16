Собаки напали на ребенка в Ленобласти. Его погрузили в искусственную кому

Сторожевая собака напала на пятилетнего мальчика в Выборге. Раненого ребенка доставили вертолетом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Врачи ввели его в искусственную кому.

Как пишет портал 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 15 мая в садоводческом товариществе «Каравелла» возле поселка Гончарово. После нападения метиса азиатской овчарки мальчика с ранами головы и лица в тяжелом состоянии госпитализировали в выборгскую больницу.

Вертолетом санитарной авиации ребенка привезли в детскую больницу № 9 в Петербурге. Врачи приняли решение ввести его в искусственную кому.

По данным портала, ребенок вместе с семьей живет в Северной столице. В момент происшествия он находился с мамой на отдыхе. Полицейские сейчас проводят проверку обстоятельств ЧП.