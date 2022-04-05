Собаки напали на мальчика в Черкесске

Случаи нападения собак на людей в регионах не уходят с повестки. На этот раз собака набросилась на мальчика в Черкесске. О произошедшем «360» рассказали пострадавший ребенок и его мама.

Собака укусила мальчика, когда он гулял с друзьями во дворе дома. Ребенок не растерялся и не дал себя в обиду.

«Я ее с ноги ударил, потом она убежала», — сказал мальчик.

Собака, хоть и отбежала, но не испугалась, продолжая гавкать. Мальчик еще немного погулял, а потом пошел домой и рассказал обо всем маме. Там, куда цапнула собака, сначала побаливало, но потом прошло.

Мальчику сказали в больнице, что ему придется делать уколы, если собака бешеная. Но к счастью, собака оказалась здорова. Мама школьника после нападения собаки собрала местных жителей, чтобы обсудить эту проблему. Она рассказала, что в тот день на ребенка пытались напасть сразу две собаки, но от одной он увернулся.

«Понимаете, мой ребенок, он не агрессивный. Он скатился с горки, нагулялся прилично, уже несколько часов, и бежал домой. Споткнулся, белая собака набегает. Он уворачивается, набегает черная собака и, извините, хватает за левую ягодицу», — сообщила она.

Ранее в Барнауле на маленькую девочку напала хаски, когда она выгуливала свою собаку.