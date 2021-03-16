Собаки напали на двух детей в Южно-Сахалинске

Двух братьев покусали собаки в Южно-Сахалинске. Они набросились на мальчиков около остановки. Полиция начала проверку.

«Родители обратились с заявлением в полицию. Проводится проверка», — заявили «360» в ГУ МВД по региону.

Там добавили, что делом занимаются инспектор по делам несовершеннолетних и участковый.

Портал Shakhalin.info написал, что нападение произошло около 11:15 и 12:00 по местному времени (в 03:15 и 04:00 по московскому времени) 15 марта. Сначала собаки напали на десятилетнего мальчика. Он шел на остановку. Отогнать свору удалось женщине, которая услышала крики ребенка. У него перебинтованы руки и ноги, а также щека.

Спустя примерно полчаса на этой остановке оказался и старший брат мальчика. На 17-летнего парня накинулась одна собака из той же своры. Школьник самостоятельно отбился от животного. Однако пес покусал ему ногу.

Издание отметило, что жители этого района не раз жаловались на бездомных собак. С проблемой бродячих животных столкнулись и еще в одном городе Сахалина — в Углегорске. Там местный житель стал свидетелем того, как свора набросилась на одного из своих сородичей и растерзала его. Мужчина написал о произошедшем мэру Сергею Дорощуку в Instagram. Тот посоветовал людям самостоятельно защищаться от опасных животных.

«Защищать жизнь и здоровье близких всеми доступными способами никто не запрещает. Уповать на власть во всем невозможно. <...> Пока разрешения по этому вопросу нет. Вольер строить не за что. Отлавливать некому», — заявил градоначальник. Его слова привел Telegram-канал «ЧП Сахалин».