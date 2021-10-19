Собаки напали на 8-летнюю девочку в Красноярске

В Красноярске стая собак разорвала восьмилетнюю девочку на территории школы. Об этом местные жители рассказали сайту «ТВК Красноярск».

Нападение собак произошло накануне вечером. По словам жителей, девочка гуляла во дворе школы № 50, которую недавно закрыли на ремонт. Разъяренные собаки кинулись на школьницу, они рвали ее и кусали. Отбить ребенка от животных смогли соседи. Пострадавшая осталась жива, ее с травмами положили в больницу.

«Соседи смогли отбить девочку, она, бедная, в одних плавочках сидела на скамейке. Плакала. Мы сегодня с утра ходили и увидели этот ужас. Они ее просто рвали. Там валяется разодранная одежда, волосы, шапочка», — рассказала местная жительница Евгения.

Люди засняли место, где собаки терзали девочку. На нем остались куски куртки и даже волосы. Автор ролика отметила, что собаки там до сих пор ходят. Сейчас на территории их как минимум восемь. Жители пожаловались, что раньше их тут не было. Но их агрессивное поведение успели заметить многие. По предварительным данным, собаки чипированы.