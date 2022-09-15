Собаки едва не загрызли мужчину со свиньей в центре Петербурга | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Собаки едва не загрызли мужчину со свиньей в центре Петербурга 78.ru: собаки едва не загрызли мужчину со свиньей в центре Санкт-Петербурга РИА «Новости»

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Житель Санкт-Петербурга пострадал во время прогулки со свиньей. На его питомца набросились собаки. Псы покусали и мужчину, и его домашнее животное. ЧП произошло на Троицкой площади.

Пострадавшему мужчине 27 лет. Он уже обратился в полицию. Во время прогулки к петербуржцу и его свинье подбежали собаки без намордников. Рядом была хозяйка псов, которая никак не пыталась их остановить, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Женщина с собаками напала. Она была не одна. Просто гулял с животным, и ни с того ни с сего на него набросились две собаки, чуть не перекусили шею. Мне искусали руки, животному (свинье - прим. ред.) чуть не перебили шейную артерию», — поделился он.

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Мужчина добавил, что пытался отбиться от собак, а их хозяйка только сыпала угрозами в его адрес, помочь утихомирить своих животных не пыталась. Правоохранители начали проверку.

В феврале в сквере Галины Старовойтовой полиция поймала огромного минипига. Свинья гуляла без хозяйки. Вскоре выяснилось, что животного зовут Дульсинея. Ее хозяйка тоже нашлась. Женщина пояснила, что ее питомец просто иногда «ударяется в побег», сообщила «Фонтанка».

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