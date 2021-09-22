Собака загрызла свою хозяйку в Нижегородской области

В Нижегородской области нашли труп 68-летней пенсионерки, которую растерзала собственная собака. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, женщина жила одна в деревне Калинино. Собака накинулась на нее и загрызла до смерти. По словам свидетелей, после этого животное напало еще на трех людей. Труп погибшей нашли ее родственники. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.