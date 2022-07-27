Собака выпала из окна на женщину с ребенком в Ивановской области

Собака упала из окна на женщину и ее 14-летнего сына в Кинешме Ивановской области. Все трое участников инцидента получили легкие травмы, написал kp.ru.

Мать с подростком шли под окнами пятиэтажки, когда сверху на них упал 10-килограмовый пес. К счастью, все остались живы. Женщина получила вывих плеча, подросток — ссадину на лбу, а собака — ушиб брюшной полости. На место вызвали полицию, участковый сам отвез животное к ветеринару. Жизни собаки ничто не угрожает, она находится на лечении в ветклинике. Полиция ищет хозяев животного и выясняет причины падения собаки из окна.