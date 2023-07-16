Происшествия 16 июля 2023, 16:09 Собака вцепилась в лицо шестилетнего ребенка в Казани Шестилетний мальчик в Казани пострадал после нападения собаки на детской площадке

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Собака набросилась на шестилетнего мальчика, игравшего на детской площадке в Казани, сообщили «Известия». Мать ребенка рассказала, что у него сильно расцарапано лицо, а в глазу остался кровоподтек.

Животное напало на детской площадке на улице Дементьева. По словам матери пострадавшего, сначала она услышала собачий лай, а после истошный крик своего ребенка.

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«У него был шок, он закрыл кепочкой ранку, плакал и не смотрел перед собой. И побежал ко мне», — рассказала она.

Женщина добавила, что мальчика тут же госпитализировали. У него были серьезные царапины на лице, а внутри глаза кровоподтек. Жительница Казани уточнила, что хозяйка собаки живет в соседнем доме, но теперь постарается откреститься от нее.

Собеседница издания отметила, что сама боится выходить на улицу, потому что агрессивное животное бегает по двору без намордника.

Ранее стая собак набросилась на семилетнюю девочку на Сахалине. Ребенка отбили случайные прохожие. Они рассказали, что животные буквально «облепили» жертву на одной из детских площадок.