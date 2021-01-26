Собака укусила в глаз назойливую девушку. Видео
После укуса Эльвина отправилась в больницу, где ей наложили несколько швов. Врачам удалось сохранить ей зрение. Помимо глаза, была ранена еще и щека. Сейчас девушка находится в палате и тяжело переносит последствия травмы.
«Это произошло возле магазина „Луч“, напала на меня большая собака просто так. Сама понять не могу как и что, от шока нечего не помню, оклемалась в скорой помощи», — переедает слова пострадавшей «Керчь Инфо».
Однако на видео можно разглядеть, как пострадавшая вместе с мужчиной подошла к собаке, которая спокойно сидела возле входа в магазин. Девушка, видимо, хотела пообщаться с животным или поиграть, потому что она все не отходила от него. Хотя собака несколько раза пыталась улизнуть и даже зажалась в угол. В какой-то момент Эльвина наклонилась к собаке и тогда получила укус в правый глаз.