Собака укусила в глаз назойливую девушку. Видео

В Керчи собака набросилась на девушку и укусила ее в глаз. Сначала пострадавшая обвиняла в этом исключительно животное. Но в соцсетях появилось видео с городской камеры, где видно, как девушка сама пристает к собаке, которая явно не была настроена на общение.

После укуса Эльвина отправилась в больницу, где ей наложили несколько швов. Врачам удалось сохранить ей зрение. Помимо глаза, была ранена еще и щека. Сейчас девушка находится в палате и тяжело переносит последствия травмы.

«Это произошло возле магазина „Луч“, напала на меня большая собака просто так. Сама понять не могу как и что, от шока нечего не помню, оклемалась в скорой помощи», — переедает слова пострадавшей «Керчь Инфо».

Однако на видео можно разглядеть, как пострадавшая вместе с мужчиной подошла к собаке, которая спокойно сидела возле входа в магазин. Девушка, видимо, хотела пообщаться с животным или поиграть, потому что она все не отходила от него. Хотя собака несколько раза пыталась улизнуть и даже зажалась в угол. В какой-то момент Эльвина наклонилась к собаке и тогда получила укус в правый глаз.