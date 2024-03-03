03 марта 2024, 01:25
Собака спасла пожилую хозяйку при атаке дрона в Петербурге
В Санкт-Петербурге собака спасла свою пожилую хозяйку, живущую в доме на Пискаревском проспекте, который атаковал беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Восьмилетний пес по кличке Ленчик услышал шум и начал громко лаять и скулить, хотя всегда ведет себя тихо по утрам.
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«Женщина была в спальне, которая выходила на другую сторону дома, и не сразу поняла, что случилось. Она схватила собаку и выбежала на улицу, где уже осознала, что произошел взрыв», — уточнил канал.
Беспилотник врезался в жилой дом в Петербурге утром 2 марта. В результате атаки повреждения получили два дома. В некоторых квартирах начался пожар, эвакуировали более 100 человек.
Ранее командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ с позывным Лего рассказал, что украинские дроны летят над российской территории на высоте до 1000 метров, преодолевая большие расстояния в режиме тишины. Во время полета их корректируют спутники.
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