Происшествия 03 марта 2024, 01:25 Собака спасла пожилую хозяйку при атаке дрона в Петербурге Freepik

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге собака спасла свою пожилую хозяйку, живущую в доме на Пискаревском проспекте, который атаковал беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Восьмилетний пес по кличке Ленчик услышал шум и начал громко лаять и скулить, хотя всегда ведет себя тихо по утрам.

Реклама

«Женщина была в спальне, которая выходила на другую сторону дома, и не сразу поняла, что случилось. Она схватила собаку и выбежала на улицу, где уже осознала, что произошел взрыв», — уточнил канал.

Беспилотник врезался в жилой дом в Петербурге утром 2 марта. В результате атаки повреждения получили два дома. В некоторых квартирах начался пожар, эвакуировали более 100 человек.

Ранее командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ с позывным Лего рассказал, что украинские дроны летят над российской территории на высоте до 1000 метров, преодолевая большие расстояния в режиме тишины. Во время полета их корректируют спутники.

Авторы: