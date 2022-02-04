Собака «сняла скальп» с трехлетнего ребенка в Забайкалье

Малолетний ребенок стал жертвой нападения собаки породы алабай в поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого Следственного комитета.

Ведомство начало проверку обстоятельств произошедшего. Правоохранители установят причину произошедшего и опросят хозяина собаки.

Сайт Zab.ru со ссылкой на местных жителей сообщил, что пострадал трехлетний ребенок, врачи наложили ему 48 швов. Животное практически сняло с него скальп.

Глава района Алексей Закурадаев в беседе с «Чита.ру» уточнил, что ребенок подошел к животному на привязи.

«Это произошло в ограде, это была не бездомная собака», — заявил Закурдаев.

Ранее в Забайкалье семилетнюю девочку насмерть растерзала стая бродячих собак. Глава Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.

Также в Астраханской области бездомные собаки напали на мужчину, когда тот шел на работу. От полученных ран рабочий скончался на месте.