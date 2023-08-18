Происшествия 18 августа 2023, 12:46 Собака помогла спасти пропавшего 16-летнего подростка в Нижегородской области

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В Лысковском районе Нижегородской области собака по кличке Урма помогла полицейским найти мальчика, тонущего в болоте. Об этом написал сайт kp.ru.

Искупавшись в Волге вместе с другом, подростки возвращались домой поздно вечером и потеряли дорогу. Один из них сумел выбраться, а второй застрял в болоте.

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На следующий день кинолог ИК-16 Александр Семагин и его собака по кличке Урма нашли подростка. Мальчик был по плечи в болоте, и его затягивало все сильнее. Пострадавшего передали медикам для осмотра.