Собака покусала семерых жителей Пензы

В Пензе сорвавшаяся с поводка собака покусала семь человек, включая детей. Об этом написал портал Penzainform, ссылаясь на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что хозяин собаки породы бультерьер все время находился рядом и пытался оттащить животное, однако безуспешно.

«Был визг, крик страшный. Пока я звала на помощь, они (школьники. — ред.) уже были на остановке на лавочке. Она бросалась, кусала их на лавочках. Мы подбежали к остановке, чтобы оттащить собаку, и она на меня кинулась», — процитировал Life слова женщины, которая пыталась помочь школьникам.

После школьников собака выбрала в качестве жертвы женщину с двумя детьми. Больше всего досталось именно матери: собака разорвала на ней одежду и несколько раз укусила. Затем она накинулась на мужчину, который был неподалеку. Теперь он проходит лечение на дому.

Полиция пыталась попасть в дом к хозяину животного, однако он не стал общаться со стражами порядка. Если будет доказано причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, то хозяину будет грозить уголовная ответственность.