Собака покусала лицо жителю Вологодской области. Но хозяевам все сходит с рук

Собака породы кане-корсо покусала лицо жителю Вологодской области. Из-за травмы Сергею пришлось удалять часть кожи. Хозяевам все сходит с рук, а в управлении ветеринарии указали, что эта порода не входит в перечень потенциально опасных. Об этом «360» рассказал адвокат потерпевшего Николай Шалаевский.

Собака ведет себя так агрессивно, потому что у нее не было нормального воспитания, считает Шалаевский. По словам адвоката, даже в доме хозяев животное однажды схватило за голову малолетнего ребенка, когда он зашел к собаке в вольер.

«Собака всех готова кусать, у нее нет воспитания. И сколько еще должна людей покусать кане-корсо, чтобы ее, например, в такой перечень потенциальных собак включили? И почему это должно сходить с рук хозяевам, которые не занимаются воспитанием таких серьезных пород. Почему эту собаку не изолируют, почему она без намордника вообще оказалась?» — сказал адвокат.

Собака покусала Сергея еще месяц назад, и с тех пор ситуация не меняется.

Источник фото: телеканал «360»

Молодому человеку 23 года. На днях он ездил в Москву на операцию. У него началось отмирание тканей на щеке, и в результате хирургам пришлось удалить часть кожи. Скорее всего, в дальнейшем ему еще потребуется операция. Но хозяин собаки, хоть сам из богатой семьи, отказывается оплачивать лечение пострадавшего. Он готов оплатить только поездки в Москву и обследования, которые Сергей уже прошел.

Это уже третий случай нападения этой собаки на людей. Говорят, что ее хозяин злоупотребляет спиртным. Пострадавший встречается с дочерью его соседа.