Собака покусала беременную женщину в ЯНАО

Следственный комитет ЯНАО проведет проверку после сообщения о том, что собака напала на беременную женщину. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным ИА «Север-пресс», женщина уточнила, что это была бродячая собака, которая вела себя довольно агрессивно. Сначала животное просто ходило за женщиной, а потом внезапно укусило ее за ногу.

«Я отмахнулась папкой, но она не отставала, и я стала отмахиваться варежкой. Наконец она убежала в сторону, а я с трудом добрела до дома, от боли из глаз лились слезы», — рассказала пострадавшая.

Теперь ей придется делать уколы от бешенства. Следственный комитет проведет проверку по этому происшествию.