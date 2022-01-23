Собака покусала 14-летнего мальчика в Новосибирске

Несовершеннолетний ребенок стал жертвой нападения собаки в Новосибирске, сообщил сайт kp.ru. Подросток пытался отогнать чужую собаку от своего пса породы корги, животное покусало его за руки.

Школьник вышел на прогулку с корги, который привлек внимание собаки большего размера, которая также гуляла неподалеку со своим хозяином. Подросток бросился на защиту пса, чем разгневал чужую собаку, которая покусала его за руки.

«Он вернулся домой и сказал, что упал. Но оказалось все иначе. Хозяин большой собаки не обратил внимания на инцидент, просто развернулся и ушел», — рассказала сестра школьника Виктория. Она уточнила, что собака была без поводка и намордника.

Девушка объяснила, что семья не обратилась в полицию, так как ее брат в суматохе не запомнил примет напавшей собаки и внешность ее хозяина.

Сейчас подросток находится в удовлетворительном состоянии, ему обработали места укусов, но еще необходимо поставить уколы от бешенства.

«Хотелось бы, конечно, найти этого хозяина и привлечь его к ответственности. Не мы первые, не мы последние», — добавила Виктория.

Накануне в Забайкалье было обнаружено тело семилетней девочки, которую покусали бродячие собаки.