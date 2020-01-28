28 января 2020, 15:10
Собака покусала 10-летнюю девочку
Школьница в возрасте 10 лет пострадала от нападения собаки под Тюменью. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местную группу «ВКонтакте».
По данным сайта «Экспресс газета», пострадавшая рассказала, что сидела на качелях с другом, когда к ним подбежала агрессивно настроенная собака.
«Матвей успел залезть на забор, а я побоялась бежать, повернулась, и она укусила», — объяснила девочка.
Ребенка доставили в больницу с травмами на лице. Ей оказали необходимую помощь и рекомендовали позже посетить хирурга.
Администрация района выясняет обстоятельство произошедшего и ищет животное.