Собака покусала 10-летнюю девочку

По данным сайта «Экспресс газета», пострадавшая рассказала, что сидела на качелях с другом, когда к ним подбежала агрессивно настроенная собака.

«Матвей успел залезть на забор, а я побоялась бежать, повернулась, и она укусила», — объяснила девочка.

Ребенка доставили в больницу с травмами на лице. Ей оказали необходимую помощь и рекомендовали позже посетить хирурга.

Администрация района выясняет обстоятельство произошедшего и ищет животное.