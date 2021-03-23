Собака погибла в Петербурге после удара током от светофора

В Санкт-Петербурге в результате удара током от неисправного светофора умерла собака. Об этом сообщил Пятый канал.

«Дни.ру» рассказали, что животное погибло, когда ее выгуливала школьница. Отмечается, что на неисправность светофора люди жаловались неоднократно. Проводится проверка.

В минувшее воскресенье в Подмосковье собаки во время игры удушили шарфом 11-летнюю девочку которая гуляла без родителей. Правоохранители разбираются в произошедшем.