Происшествия 03 февраля 2023, 15:49 Собака откусила часть носа жительнице Нижнего Новгорода

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В городской больнице № 39 Нижнего Новгорода врачи провели пластическую операцию местной жительнице, которая лишилась части носа после укуса собаки. Об этом написал сайт newsnn.ru.

По словам челюстно-лицевого хирурга Юрия Руднева, операция проходила с использованием Филатовского стебля. После формирования стебеля на питающей коже, медики скорректировали контур кончика носа и провели операцию.

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Пациентку уже выписали из стационара на этой неделе.

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