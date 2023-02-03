03 февраля 2023, 15:49
Собака откусила часть носа жительнице Нижнего Новгорода
В городской больнице № 39 Нижнего Новгорода врачи провели пластическую операцию местной жительнице, которая лишилась части носа после укуса собаки. Об этом написал сайт newsnn.ru.
По словам челюстно-лицевого хирурга Юрия Руднева, операция проходила с использованием Филатовского стебля. После формирования стебеля на питающей коже, медики скорректировали контур кончика носа и провели операцию.
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Пациентку уже выписали из стационара на этой неделе.
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