Эксклюзив 20 февраля 2024, 20:27 Собака не пустила полицию в квартиру с трупом в Зеленограде Источник «360»: в Зеленограде собака не пустила полицию в квартиру с трупом Freepik

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Полицейские не смогли попасть в квартиру с трупом в поселке Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».

Прибывшие на место происшествия правоохранители и эксперты вскрыли при помощи слесарных инструментов металлическую дверь. В квартире обнаружили труп. Но попасть в помещение мешала агрессивная собака.

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По информации источника, приехавшие на место следователи также не смогли пройти в помещение и осмотреть предполагаемое место происшествия. Собака в течение двух часов охраняла территорию от посторонних.

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