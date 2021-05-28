Собака напала на ребенка в ЯНАО

Мальчика покусала собака на Ямале. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Уточняется, что собака — домашняя, а ее хозяин во время происшествия находился рядом. Мальчик сам позвонил отцу и попросил ему помочь.

«Большое спасибо людям, которые вызвали скорую и полицию. Скорая сразу приехали, обработали раны, и мы поехали в поликлинику», — рассказал отец пострадавшего.

В результате у 11-летнего школьника оказалось две раны от укусов. Позже выяснилось, что этот пес нападал на прохожих и ранее. Родители мальчика обратились в полицию.