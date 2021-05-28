28 мая 2021, 18:07
Собака напала на ребенка в ЯНАО
Мальчика покусала собака на Ямале. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».
Уточняется, что собака — домашняя, а ее хозяин во время происшествия находился рядом. Мальчик сам позвонил отцу и попросил ему помочь.
«Большое спасибо людям, которые вызвали скорую и полицию. Скорая сразу приехали, обработали раны, и мы поехали в поликлинику», — рассказал отец пострадавшего.
В результате у 11-летнего школьника оказалось две раны от укусов. Позже выяснилось, что этот пес нападал на прохожих и ранее. Родители мальчика обратились в полицию.