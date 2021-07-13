Собака напала на маленького мальчика в Кинешме. Ответственность понесет хозяин

Собака, гуляющая по улице без присмотра, напала на девятилетнего мальчика в Кинешме. Ответственность за животное понесет его хозяин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Ивановской области.

Девятилетний мальчик шел к соседям за молоком 19 января. На Пригородной улице, неподалеку от дома № 85, на мальчика накинулась собака. Животное находилось на улице без намордника и без присмотра хозяев. Оно укусило ребенка за лицо. Прохожим удалось отогнать пса. Мальчика госпитализировали с тяжелыми ранениями. В больнице ему наложили 20 швов, а после потребовалось провести пластическую операцию.

Следователи завели уголовное дело по отношению к хозяину собаки. Они посчитали, что мужчина проявил халатность, отпустив гулять пса Макса без присмотра. 41-летнего мужчину ждет срок по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ему может грозить до шести месяцев лишения свободы.