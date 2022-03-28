Собака напала на девочку в Ленинградской области

Инцидент произошел 27 марта в деревне Золотово Ленинградской области. На шестилетнюю девочку напала собака, написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полицией проводится проверка, направленная на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Девочку со множственными рваными ранами лица доставили в Пикалевскую городскую больницу.