Собака напала на детей в Тюменской области

Собака породы хаски покусала двоих мальчиков в Тюменской области. Об этом сообщило издание «Вслух.ру».

По данным «Ямал-Медиа», одного из мальчиков пес сбил с ног и укусил в районе лица. Второй ребенок пытался убежать, но его собака тоже покусала. В результате у ребенка остались рубцы на руках и спине. Оба мальчика были в шоке. Кроме того, у животного не было прививок, поэтому им пришлось ставить уколы.

Хозяйка хаски обязана по решению суда выплатить пострадавшим компенсацию в размере 50 тысяч рублей.