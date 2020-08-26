Собака набросилась на малыша и разорвала ему бедро и спину

В Кировском районном суде Омска рассматривают дело по иску матери, ребенка которой искусала овчарка. Женщина настаивает на компенсации морального и материального вреда после нападения собаки на ребенка.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу суда, женщина в исковом заявлении пишет, что ее несовершеннолетний сын, гуляя, оказался возле дома, где живет ответчик. Оказавшаяся там в тот момент овчарка кинулась на мальчика и стала его кусать.

На крики прибежал хозяин собаки, завернул искусанного малыша в пеленку и принес его к родителям. Мальчик оказался без трусов и шорт, которые, скорее всего, собака разорвала во время нападения.

Когда испуганная мать вызвала скорую, приехавшие медики зафиксировали у ребенка целый ряд ран — бедра, поясницы, ягодиц. Обработав раны, они увезли ребенка в детскую горбольницу № 3, где ему наложили швы.

Теперь мать пострадавшего ребенка требует от владельца собаки 50 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного материального ущерба. Еще в 100 тысяч рублей она оценивает моральный вред.