Происшествия 24 мая 2023, 11:00 Собака набросилась на мальчика на детской площадке в Сочи Прокуратура Краснодарского края: овчарка набросилась на ребенка в Сочи РИА «Новости»

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Немецкая овчарка искусала девятилетнего мальчика на детской площадке в Сочи. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Случай произошел еще 22 мая, но общественности о нем стало известно только сейчас. Мальчик играл на площадке около дома № 17 на Мацестинской улице, когда к нему подбежало животное и вцепилось в горло.

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Telegram-канал «ЧП Сочи» написал, что люди помогли оттащить овчарку от школьника. Собака была домашней, но при этом на ней не было намордника. Мальчик серьезно пострадал.

«Ему причинены травмы в виде рваных ран подбородка, щеки и предплечья, ушиба предплечья», — уточнили в региональной прокуратуре.

Бабушка ребенка рассказала, что семья уже написала заявление в полицию. Об этом сообщил RT. По факту случившегося прокуратура Хостинского района Сочи проводит проверку. Прокуратура Краснодарского края контролирует ее ход.