03 февраля 2023, 16:55
Собака набросилась на детей в Пушкино
МВД: собака покусала четырехлетнюю девочку на улице в Пушкино
Собака вырвалась из рук хозяина и бросилась на двух детей на улице в Пушкино, покусав их. Об этом «360» сообщили в МВД по Московской области.
ЧП произошло на улице Просвещения. Правоохранители установили, что подросток выгуливал свою собаку, затем не удержал поводок, и домашний питомец покусал двоих несовершеннолетних, шедших неподалеку.
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В результате происшествия одна из пострадавших, девочка 2018 года рождения, обратилась в больницу с травмами.
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«Сотрудники полиции опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
В Сети появились кадры нападения пса. На них видно, что пострадавшие шли по тропинке поодаль от собаки с хозяином, животное резким рывком вырвалось, хозяин не смог удержать его.
Ранее в Сарове обнаружили растерзанное собаками тело пропавшего неделю назад мужчины. Следком сообщал, что специалисты не нашли свидетельств насильственной смерти.
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