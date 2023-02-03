Происшествия 03 февраля 2023, 16:55 Собака набросилась на детей в Пушкино МВД: собака покусала четырехлетнюю девочку на улице в Пушкино РИА «Новости»

Читать 360tv в

Собака вырвалась из рук хозяина и бросилась на двух детей на улице в Пушкино, покусав их. Об этом «360» сообщили в МВД по Московской области.

ЧП произошло на улице Просвещения. Правоохранители установили, что подросток выгуливал свою собаку, затем не удержал поводок, и домашний питомец покусал двоих несовершеннолетних, шедших неподалеку.

Реклама

В результате происшествия одна из пострадавших, девочка 2018 года рождения, обратилась в больницу с травмами.

Реклама

«Сотрудники полиции опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В Сети появились кадры нападения пса. На них видно, что пострадавшие шли по тропинке поодаль от собаки с хозяином, животное резким рывком вырвалось, хозяин не смог удержать его.

Ранее в Сарове обнаружили растерзанное собаками тело пропавшего неделю назад мужчины. Следком сообщал, что специалисты не нашли свидетельств насильственной смерти.