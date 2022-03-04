Собака искусала мальчика в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик пострадал в результате нападения собаки, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В минувшую среду мальчик вместе с одноклассницей увидел во дворе собаку. Девочка начала гладить животное, однако оно проявило агрессию и напало на школьницу.

«В связи с чем учащийся попытался защитить одноклассницу, также приблизившись к собаке. После этого собака повалила пострадавшего на землю и нанесла несколько укусов», — рассказали в ведомстве.

Мальчика с укусами на лице и руке доставили в травмпункт. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.