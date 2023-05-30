Происшествия 30 мая 2023, 00:34 Собака до смерти загрызла хозяйку в Нижегородской области РИА «Новости»

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Собака кинулась на свою же хозяйку и загрызла ее в Нижегородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Жертвой четвероногого убийцы оказалась 26-летняя воспитательница детского сада из Богородска. Она вышла на придомовую территорию, чтобы покормить питомца, находящегося на привязи. Пес оказался не в духе и вцепился в женщину. Хватка оказалась слишком сильной, хозяйка скончалась.

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Региональное управление СК РФ начало проверку случившегося. Как уточнили в соцсетях, у погибшей был стаффордширский терьер. Ее муж пытался помочь супруге и выстрелил в пса из ружья, однако это не остановило животное.

Депутат Богородского муниципального округа Сергей Шарков принес свои соболезнования родным и близким погибшей.

ЧП с участием агрессивных собак случилось ранее в Иркутской области. Там жертвой нападения четвероногих стал ребенок.