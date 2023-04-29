Происшествия 29 апреля 2023, 00:19 Собака без намордника напала на ребенка в детском саду Нижнего Новгорода

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В детском саду Нижнего Новгорода собака напала на трехлетнего мальчика и прокусила ему ладонь и предплечье. Ребенок получил медицинскую помощь в больнице. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на сюжет телепрограммы «Кстати».

Животное пробралось на огороженную территорию детского сада и напало на ребенка во время утренней прогулки. Собака принадлежит родителям одного из воспитанников заведения.

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Мать пострадавшего связалась с хозяевами животного, которые, в свою очередь, попытались снять с себя ответственность. Они заявили, что ребенок мог сам спровоцировать нападение. Однако выяснилось, что собака не была привита и гуляла возле детского сада без намордника.

Представители детского сада признали свою вину и извинились перед родителями пострадавшего мальчика. Но семья решила добиваться наказания хозяев животного и перевести сына в другой детский сад.