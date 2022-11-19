19 ноября 2022, 20:01
Собак, запертых в брошенных машинах в Южном Бутове, забрали в приют
Неизвестные заперли собак в заброшенных автомобилях на юге Москвы
Полиция и волонтеры спасли собак, запертых в заброшенных машинах в Южном Бутове. По информации из сообщений в соцсетях, животных забрали в приют на передержку.
Ранее появилась информация, что на улице Брусилова, 21 неизвестные закрыли собак в бесхозных машинах. Животные лаяли и хотели вырваться. Предположительно, они провели там около суток.
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Неравнодушные горожане добились того, чтобы к делу подключилась полиция. В итоге спасли троих взрослых собак и несколько новорожденных щенков.
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По словам местных жителей автомобили «Ока» и ВАЗ-2199, где нашли собак, стоят во дворе заброшенными уже около года.
Другое происшествие с животным произошло в Волоколамске. Там в подъезд жилого дома забежал барсук. Пользователи соцсетей стали делать предположения, как животное могло туда попасть. В Госжилинспекции объяснили, что скорее всего зверь прибежал из леса в поисках еды.
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