Собачник с 30 питомцами погиб при пожаре в Нижнем Новгороде

Пресс-служба опубликовала фотографии с места событий.

Источник фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На опубликованных кадрах видно, что от пожара закоптились окна, пол и потолок.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в 16:40. Прибывшие на место специалисты потушили пламя, которое распространилось на площади 56 квадратных метров.

На месте пожара обнаружили тело мужчины 1968 года рождения. Также в огне погибли 30 собак. Причина возникновения огня пока не установлена.

В ведомстве не уточнили, был ли погибший заводчиком собак или держал частный питомник.