12 декабря 2020, 19:20
Собачник с 30 питомцами погиб при пожаре в Нижнем Новгороде
Жертвами пожара в частном доме Ленинского района Нижнего Новгорода стал владелец жилья и около 30 собак, которые жили с ним. Об этом сообщил региональный главк МЧС на своей странице во «ВКонтакте».
Пресс-служба опубликовала фотографии с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что от пожара закоптились окна, пол и потолок.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в 16:40. Прибывшие на место специалисты потушили пламя, которое распространилось на площади 56 квадратных метров.
На месте пожара обнаружили тело мужчины 1968 года рождения. Также в огне погибли 30 собак. Причина возникновения огня пока не установлена.
В ведомстве не уточнили, был ли погибший заводчиком собак или держал частный питомник.