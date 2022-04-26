Жители Головчина пожаловались на проблемы со связью после обстрела

Оперативные службы насчитали 92 дома, пострадавших от обстрела в Грайворонском городском округе Белгородской области. Часть из них уже восстановлена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Работа началась еще ночью, сразу после атаки. Строительные бригады делают замеры, вставляют окна и ремонтируют хозпостройки. Из 92 домов восстановлено уже 26, работы еще на восьми планируется завершить в течение дня. Кроме домов пострадало 29 автомобилей. Жертв нет. Местные жители также пожаловались на перебои с мобильной связью и интернетом. Эту проблему тоже поручено решить.

Об очередном обстреле села Головчино Грайворонского округа со стороны Украины стало известно утром 26 апреля. Тогда сообщалось о повреждении нескольких нежилых построек и четырех домов. Это не первое нападение на Головчино. При обстреле 19 апреля пострадало около 30 домов.

Огонь также вели по приграничному селу Журавлевка. Были ранены несколько человек. Сейчас они находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.