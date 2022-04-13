Погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Пограничный пункт в Кореневском районе Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По данным Старовойта, огонь по погранпункту открыли из стрелкового оружия из лесополосы с украинской стороны в районе 14:00. В результате никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

«Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет. Желаю всем крепкого здоровья», — сказал губернатор в видеообращении у себя в Telegram.

Это уже не первый обстрел погранпункта в Курской области со стороны Украины, 9 апреля Старовойт сообщал об атаке на пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района.

С 11 апреля в Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Старовойт попросил жителей быть бдительными: обращать внимание на бесхозные сумки и сообщать о «подозрительных гражданах или группе лиц» в полицию по номеру 102 или 112.