Со склада Wildberries в Подольске похитили технику на 2,3 млн рублей

Неизвестные украли со склада интернет-магазина Wildberries технику на крупную сумму. Злоумышленников разыскивает полиция.

Со склада в деревне Коледино вынесли цифровую технику на сумму 2,3 миллиона рублей. По предварительным данным, кража произошла в период с 1 августа по 21 сентября. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В ведомстве отметили, что склад был оборудован системой видеонаблюдения, а вот охраны и сигнализации в нем не было. Сейчас сотрудники полиции изучают полученную съемку. Злоумышленников пока не нашли. В регионе проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

В начале сентября вор похитил драгоценности на 160 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Он залез в квартиру сотрудницы казначейства.