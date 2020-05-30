СНТ «Дубрава» под Истрой затопило. Местные винят в этом частный гольф-клуб

Вода затопила СНТ «Дубрава» в Истринском районе Московской области. Пятая часть участков пострадала, вода пробралась в подвалы. Местные говорят, что воду сбрасывает частный гольф-клуб, такое же сильное подтопление уже было в 2013 году.

Источник фото: телеканал «360»

Вода стоит на участках у многих местных жителей, рассказал «360» Александр, у которого в СНТ живет пожилая мама. «В туалет не выйти, на улицу тоже», — отметил он.

Все там очень спонтанно и очень резко Александр

«Через мост вода поднялась и затопила все участки полностью», — объяснил причину подтопления собеседник «360».

Похожая ситуация случилась семь лет назад. «В Нахабино на гольф-полях есть какие-то пруды. И когда сильные дожди, там сброс воды идет, и нас вот топит», — рассказал Александр.

Местные жители обращались в МЧС, но там сказали: «ждите, вода спадет». Откачивать воду спасатели не будут.

Источник фото: телеканал «360»

О подтоплении «360» также рассказал Сергей, председатель СНТ.

«У нас СНТ среднее по российским меркам, порядка 150 участков. Но участков 30 пострадали. У многих подвалы затоплены. <…> У нас в СНТ речка, идет как змея через весь СНТ. У нас всего пять мостов, три моста уже через край переливаются», — прояснил ситуацию он.

По словам Сергея, сама речка по колено, однако сейчас она поднялась метра на три. Он предполагает, что воду сбрасывает гольф-клуб.

В «Дубраве» еще не подсчитали ущерб: «Вода пока не опускается, она поднимается, но не так сильно уже. Но спада пока нет».

В СНТ приезжал сотрудник МЧС, с ним прошелся по территории и председатель. Представитель ведомства все зафиксировал и убедился, что жизни ничего не угрожает. «Он после отъезда звонил, спрашивал, то есть связь поддерживаем», — добавил Сергей.

В 2013 году произошел такой же сильный потоп, в 2017-м он был слабее.