СНТ «Дубрава» под Истрой затопило. Местные винят в этом частный гольф-клуб
Вода стоит на участках у многих местных жителей, рассказал «360» Александр, у которого в СНТ живет пожилая мама. «В туалет не выйти, на улицу тоже», — отметил он.
Все там очень спонтанно и очень резкоАлександр
«Через мост вода поднялась и затопила все участки полностью», — объяснил причину подтопления собеседник «360».
Похожая ситуация случилась семь лет назад. «В Нахабино на гольф-полях есть какие-то пруды. И когда сильные дожди, там сброс воды идет, и нас вот топит», — рассказал Александр.
Местные жители обращались в МЧС, но там сказали: «ждите, вода спадет». Откачивать воду спасатели не будут.
О подтоплении «360» также рассказал Сергей, председатель СНТ.
«У нас СНТ среднее по российским меркам, порядка 150 участков. Но участков 30 пострадали. У многих подвалы затоплены. <…> У нас в СНТ речка, идет как змея через весь СНТ. У нас всего пять мостов, три моста уже через край переливаются», — прояснил ситуацию он.
По словам Сергея, сама речка по колено, однако сейчас она поднялась метра на три. Он предполагает, что воду сбрасывает гольф-клуб.
В «Дубраве» еще не подсчитали ущерб: «Вода пока не опускается, она поднимается, но не так сильно уже. Но спада пока нет».
В СНТ приезжал сотрудник МЧС, с ним прошелся по территории и председатель. Представитель ведомства все зафиксировал и убедился, что жизни ничего не угрожает. «Он после отъезда звонил, спрашивал, то есть связь поддерживаем», — добавил Сергей.
В 2013 году произошел такой же сильный потоп, в 2017-м он был слабее.