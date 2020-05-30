    30 мая 2020, 11:05

    СНТ «Дубрава» под Истрой затопило. Местные винят в этом частный гольф-клуб

    Алена Макаренко, Василиса Андреева

    Вода затопила СНТ «Дубрава» в Истринском районе Московской области. Пятая часть участков пострадала, вода пробралась в подвалы. Местные говорят, что воду сбрасывает частный гольф-клуб, такое же сильное подтопление уже было в 2013 году.
    СНТ «Дубрава» под Истрой затопило. Местные винят в этом частный гольф-клуб | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Вода стоит на участках у многих местных жителей, рассказал «360» Александр, у которого в СНТ живет пожилая мама. «В туалет не выйти, на улицу тоже», — отметил он.

    Все там очень спонтанно и очень резко

    Александр

    «Через мост вода поднялась и затопила все участки полностью», — объяснил причину подтопления собеседник «360».

    Похожая ситуация случилась семь лет назад. «В Нахабино на гольф-полях есть какие-то пруды. И когда сильные дожди, там сброс воды идет, и нас вот топит», — рассказал Александр.

    Местные жители обращались в МЧС, но там сказали: «ждите, вода спадет». Откачивать воду спасатели не будут.

    СНТ «Дубрава» под Истрой затопило. Местные винят в этом частный гольф-клуб | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    О подтоплении «360» также рассказал Сергей, председатель СНТ.

    «У нас СНТ среднее по российским меркам, порядка 150 участков. Но участков 30 пострадали. У многих подвалы затоплены. <…> У нас в СНТ речка, идет как змея через весь СНТ. У нас всего пять мостов, три моста уже через край переливаются», — прояснил ситуацию он.

    По словам Сергея, сама речка по колено, однако сейчас она поднялась метра на три. Он предполагает, что воду сбрасывает гольф-клуб.

    В «Дубраве» еще не подсчитали ущерб: «Вода пока не опускается, она поднимается, но не так сильно уже. Но спада пока нет».

    В СНТ приезжал сотрудник МЧС, с ним прошелся по территории и председатель. Представитель ведомства все зафиксировал и убедился, что жизни ничего не угрожает. «Он после отъезда звонил, спрашивал, то есть связь поддерживаем», — добавил Сергей.

    В 2013 году произошел такой же сильный потоп, в 2017-м он был слабее.

    СНТ «Дубрава» под Истрой затопило. Местные винят в этом частный гольф-клуб | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»