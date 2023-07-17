Происшествия 17 июля 2023, 10:24 «Снова мост пошел поспать». СБУ опубликовала стихотворение после атаки СБУ опубликовала стихотворение после ЧП на Крымском мосту СБУ

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Служба безопасности Украины отреагировала на атаку по Крымскому мосту коротким стихотворением. Его опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Соловей, родной брат, снова мост пошел „поспать“, да раз… Два! P. S. Музыка — народная. Слова — СБУ», — такой текст появился в канале спецслужбы.

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О том, что СБУ причастна к атаке на Крымский мост, ранее сообщили украинские СМИ. По неподтвержденным официально данным, для этого использовали надводные дроны.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram пожелание всем «доброго и солнечного утра». Напрямую ЧП на Крымском мосту он пока не прокомментировал.

Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в беседе с местными СМИ процитировал слова руководителя военной разведки Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя».

Жертвами атаки стали мужчина и женщина. Семья жила в Белгородской области. Вместе с ними в момент происшествия была их несовершеннолетняя дочь. Она выжила, но получила травмы. Девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию.